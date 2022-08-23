РБК: IMAX запретила использовать одноимённый формат для трансляции фильмов в России

Канадская компания IMAX запретила использовать свой формат в России для показа отечественного кино, заявил гендиректор объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате... к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — сказал он в интервью РБК.

По словам собеседника издания, в России планируют пересмотреть условия для исключения возможности одностороннего ухода компании с отечественного рынка. Васянин отметил, что в случае, если IMAX не вернётся, компании грозят суды.

«У нас очень жёсткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — заключил он.

В июле член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX, предоставляющая одноимённую кинематографическую систему, покинула Россию.

До этого студия Universal Pictures объявила о закрытии российского офиса и об окончательном уходе из страны.