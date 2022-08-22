В Удмуртии заявили о готовности всех школ к началу нового учебного года

В Удмуртии все 1219 образовательных учреждений прошли процедуру приёмки и готовы к началу нового учебного года.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

«В целом на подготовку образовательных организаций в 2022 году из федерального консолидированного бюджета Удмуртии и внебюджетных источников направлено более 998,6 млн рублей, из которых более 390 млн рублей — федеральный бюджет», — заявила министр образования и науки региона Светлана Болотникова на аппаратном совещании при главе республики.

По её словам, 1 сентября обучение начнут 197 205 школьников.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.