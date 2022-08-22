В Оренбургской области подтвердили 265 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области подтвердили 265 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 221 406. Вылечились 214 883 жителя, в том числе 149 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 78 случаев COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 154 126 человек. Выздоровели 147 559 жителей.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.