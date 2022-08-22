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В Пермском крае зарегистрировали 496 случаев коронавируса за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 496 случаев коронавируса за последние сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 496 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Liew

Об этом сообщает kp.ru.

Заболевшие выявлены на 21 территории региона. С начала пандемии в крае подтвердили 381 758 случаев COVID-19.

Также стало известно, что более 2,4 тыс. нижегородских подростков прошли вакцинацию против коронавируса с начала прививочной кампании, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Как отметили в ведомстве, наблюдается тенденция увеличения количества прививок среди взрослого и детского населения.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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