В Тульской области зафиксировали 425 случаев COVID-19 за сутки

В Тульской области зафиксировали 425 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 325 жителей.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 167 196. Вылечились 157 486 человек.

Тем временем в Александровской больнице в Санкт-Петербурге увеличили число инфекционных коек для приёма пациентов с коронавирусом, передают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению. В стационаре развернули 56 дополнительных мест.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.