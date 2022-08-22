В Кемеровской области подтвердили 587 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области подтвердили 587 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 174 475. Выздоровели 167 888 жителей, в том числе 498 за минувшие 24 часа.

Ещё 4026 человек находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

В целом в России за сутки выявили 33 061 случай COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.