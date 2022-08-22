В Татарстане зарегистрировали 126 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 126 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 155 660 жителей. Вылечились 150 611 человек.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 370 случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 344 125.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.