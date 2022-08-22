В Удмуртии выявили 280 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 280 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 210 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 2170 пациентов, в ковид-стационарах — 124.

С начала пандемии в регионе заболели 171 378 человек, выздоровел 165 641, передаёт izh.kp.ru.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.