Кабмин России утвердил план мероприятий по поддержке креативного сектора экономики Крыма

Правительство России утвердило план мероприятий по поддержке креативного сектора экономики Крыма на ближайшие два года в рамках Концепции развития творческих индустрий.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства России, меры направлены на создание условий для развития креативного предпринимательства и продвижения отечественных креативных брендов.

«Планом также предусмотрено развитие таких инициатив, как Российская креативная неделя, Всероссийская премия в сфере креативных индустрий, конкурс лучших маршрутов креативного туризма, издание сборников лучших проектов, открытие арт-резиденций, инклюзивных творческих лабораторий, школ креативных индустрий в регионах и Университета креативных индустрий «Таврида», — заявили в прес-службе.

Согласно плану правительства, Росмолодёжь и Минкультуры России должны представить доклад о создании «Тавриды» в IV квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» арт-кластер «Таврида» и «Русская медиагруппа» заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере развития нового Университета креативных индустрий в Крыму.