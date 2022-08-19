Арт-кластер «Таврида» и «Русская Медиагруппа» заключили соглашение о развитии Университета креативных индустрий

На площадке фестиваля «Таврида.АРТ» арт-кластер «Таврида» и «Русская Медиагруппа» заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере развития нового Университета креативных индустрий в Крыму.

Цель проекта — поиск и взращивание ярких и креативных молодых людей, будущего российской креативной индустрии.

«У нас с партнёрами уже есть понимание, как из начинающих творцов сделать настоящих профессионалов в творческих и креативных индустриях, как от идеи прийти к результату, как собирать проектные команды и зарабатывать на творчестве. Следующая задача — научиться готовить таких специалистов, которые будут завершать этот цикл», — заявил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Со своей стороны, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников отметил, что партнёрство позволит проводить совместные исследования и разработки, совершенствовать межиндустриальное взаимодействие и развивать музыкальную отрасль России.

Медников станет куратором одной из образовательных программ, которая будет реализована на базе университета.