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Терапевт Ледовский назвал тревогу о здоровье одним из симптомов ипохондрии

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Терапевт Владислав Ледовский, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия», рассказал, что ипохондрия сопровождается чрезмерным вниманием к теме здоровья, тревогой, чувством зуда и головной болью.
Терапевт Ледовский назвал тревогу о здоровье одним из симптомов ипохондрии
  • Gettyimages.ru
  • © martin-dm

Также в беседе с URA.RU он отметил, что ипохондрию проще заподозрить у близкого, нежели у себя.

«Если у человека ипохондрия, он может не замечать своё состояние. В этой ситуации легче увидеть её у другого человека, например у родственника. Вы можете обратить внимание, что его мысли о здоровье занимают слишком много времени. Он испытывает тревогу при малейших изменениях в организме, а также слишком обеспокоен чувством зуда, головной болью», — рассказал Ледовский.

Для того чтобы диагностировать ипохондрию, необходимо исключить наличие реальных заболеваний.

Если человек многократно обращается к врачам с жалобами, но проблем в организме не выявляют, его стоит направить на консультацию к психиатру или психотерапевту, который сможет сделать правильное заключение.

Ранее психиатр Марчел Додица, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная», в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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