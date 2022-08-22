Верховный суд Татарстана признал законным штраф Моргенштерна за пропаганду наркотиков

Верховный суд Республики Татарстан признал законным решение Набережночелнинского городского суда в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*, оштрафованного судом первой инстанции на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в трёх его видеоклипах.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение о штрафе вступило в силу.

Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков 20 мая.

В конце июля также сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку ресторанов Моргенштерна в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.