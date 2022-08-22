Верховный суд Татарстана признал законным штраф Моргенштерна за пропаганду наркотиков
- РИА Новости
Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение о штрафе вступило в силу.
Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков 20 мая.
В конце июля также сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку ресторанов Моргенштерна в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.