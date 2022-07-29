Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов Моргенштерна

Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов в центре столицы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт о заведениях Алишера Моргенштерна*.

«Допущённые в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — говорится в релизе.

20 мая суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.