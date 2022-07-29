Прокуратура Москвы начала проверку ресторанов Моргенштерна
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идёт о заведениях Алишера Моргенштерна*.
«Допущённые в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — говорится в релизе.
20 мая суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.