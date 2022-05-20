Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Моргенштерну назначен штраф 100 тыс. рублей по ч. 1.1. ст. 6.13. КоАП России», — сказал представитель суда.
Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил, что в суд города Набережные Челны поступил административный протокол о пропаганде наркотиков. По словам защитника, речь шла о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.
*Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.