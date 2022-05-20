Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей

Суд в Татарстане оштрафовал рэпера Моргенштерна* на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Моргенштерну назначен штраф 100 тыс. рублей по ч. 1.1. ст. 6.13. КоАП России», — сказал представитель суда.

Ранее адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил, что в суд города Набережные Челны поступил административный протокол о пропаганде наркотиков. По словам защитника, речь шла о татуировке на теле рэпера, выполненной в виде куста каннабиса.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.