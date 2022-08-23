Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на подготовку детей к школе

На подготовку детей к школе 61% родителей в России тратят более четверти месячного семейного бюджета.

Об этом говорится в результатах исследования «АльфаСтрахования» (есть в распоряжении RT).

Отмечается, что более половины участников опроса тратят на подготовку к школе учеников до девятого класса от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом, как выяснили специалисты, на девочек в среднем уходит на 3 тыс. больше, чем на мальчиков.

Это, как правило, связано с большим количеством предметов одежды, которая должна соответствовать требованиям школьного устава, говорится в исследовании.

Если речь идёт о покупке школьной формы, то её стоимость существенно разнится, так как в ряде случаев шить необходимые предметы одежды приходится на заказ в специализированных ателье — на это респонденты тратят в среднем от 5 тыс. рублей.

Со старшеклассниками ситуация обстоит иначе: порядка 40% россиян к началу учебного года обновляют им гаджеты, в том числе ноутбуки и телефоны, рассказали аналитики.

В связи с этим 27% опрошенных родителей учащихся 9—11-х классов уже потратили от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на необходимое к школе.

Почти 43% участников опроса начали готовиться к 1 сентября ещё весной — в период распродаж.

Согласно результатам опроса, рюкзаки для первоклассников, которые соответствуют рекомендациям ортопедов и зачастую «съедают» примерно пятую часть затрат на подготовку к учебному году, приобретают со скидкой или б/у, а потом передают младшим детям.

При этом средняя стоимость рюкзака начинается от 3 тыс. рублей.

На канцтовары, товары для творчества, тетради и обложки родители тратят в среднем около 5 тыс. рублей, но эта сумма не является постоянной, так как в течение года товары данной категории приобретается снова.

Несмотря на то что школы предоставляют все необходимые учебные и методические материалы, 24% респондентов заявили, что закупают рабочие тетради и дополнительные учебники для внеклассной подготовки или углублённого изучения предметов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить НДС на школьные товары в период с середины августа и до окончания первой недели сентября.