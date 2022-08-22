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Вице-спикер ГД Чернышов призвал временно отменить НДС на школьные товары

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Анастасия Румянцева
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить НДС на школьные товары в период с середины августа и до окончания первой недели сентября. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
Вице-спикер ГД Чернышов призвал временно отменить НДС на школьные товары
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Чернышов отметил, что ежегодно с началом подготовки к новому учебному году, в середине августа, российские семьи, в которых есть дети школьного возраста, начинают закупку соответствующих товаров для них.

Согласно актуальным данным Росстата, стоимость «школьного набора» только для первоклассника в этом году уже выросла больше чем на 12%, напомнил собеседник RT.

При этом, как подчеркнул парламентарий, вещи и школьные принадлежности требуются также и учащимся постарше, в итоге сборы в школу становятся очень затратным процессом. 

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сделать период покупок таких товаров с середины августа и до окончания первой недели сентября льготным для семей, собирающих детей в школу. Речь идёт об отмене НДС на школьные принадлежности. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьёзной поддержкой для многих бюджетов российских семей», — говорится в тексте обращения.

Он предложил проработать этот вопрос совместно с Министерством финансов.

Ранее Чернышов предложил создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене с целью ограничения любой спекуляции со стороны торговых сетей.

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