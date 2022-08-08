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Вице-спикер ГД Чернышов предложил создать регулятор для контроля цен на школьные товары

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Анастасия Румянцева
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене с целью ограничения любой спекуляции со стороны торговых сетей. Копия обращения на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
Вице-спикер ГД Чернышов предложил создать регулятор для контроля цен на школьные товары
  • Gettyimages.ru

Как пояснил Чернышов, цены на школьные товары существенно выросли. По его мнению, необходимо воздействовать на торговые сети.

Парламентарий подчеркнул, что нужно создать площадку, регулирующую деятельность поставщиков и производителей школьных принадлежностей и одежды.

При этом, как объяснил вице-спикер Госдумы, предлагаемая организация будет контролировать производство и оборот всего, связанного со школьными нуждами, и «препятствовать спекулятивному росту цен».

«Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно», — заявил Чернышов в комментарии RT. 

Он также напомнил, что пандемия и санкции отразились на бюджете российских семей, особенно в регионах.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть предложение о создании единого регулятора, выбранного государством, — организации, которая будет регулировать ценовую политику на школьные принадлежности в целях ограничения любых спекуляций со стороны торговых сетей», — говорится в тексте обращения. 

Ранее в Госдуме прокомментировали ситуацию со школьной формой на фоне санкций.

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