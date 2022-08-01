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В Госдуме прокомментировали ситуацию со школьной формой на фоне санкций

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что проблем со школьной формой на рынке на фоне санкций быть не должно.
В Госдуме прокомментировали ситуацию со школьной формой на фоне санкций
  • РИА Новости

В основном на российском рынке представлена школьная форма производства отечественных компаний, что не может не радовать, отметила депутат в пресс-центре «Парламентской газеты».

«Уже все хорошо узнали, какие должны быть ГОСТы, что ткань должна «дышать», не скатываться... Наши компании научились делать очень качественную форму», — сказала Буцкая.

Такая же ситуация сложилась и с канцтоварами, добавила парламентарий. По её словам, некоторые любимые марки ушли, но им на смену пришли другие, в том числе и отечественные, более доступные по цене.

Ранее «Известия» писали, что средний чек за минимальный набор школьника, без учёта трат на повседневную одежду и принадлежности, в июне — июле 2022 года составил 13,3 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году.

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