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Политолог Орлов назвал актуальным предложение временно отменить НДС на школьные товары

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова отменить НДС на школьные товары в период с середины августа и до окончания первой недели сентября.
Политолог Орлов назвал актуальным предложение временно отменить НДС на школьные товары
  • РИА Новости

«Очень здравое и актуальное предложение. В условиях приближающегося учебного года школьные товары фактически становятся предметами первой необходимости, а значит следить за их стоимостью на прилавках магазинов государству нужно особенно пристально», — считает эксперт.

Он отмечает, что в это время цены могут необоснованно завышаться.

«Если нет возможности «дать по рукам» коммерсантам, спекулирующим на детях, то предлагаемое Госдумой решение по временной отмене НДС могло бы стать действенной мерой», — добавил Орлов.

Ранее вице-спикер ГД Чернышов призвал временно отменить НДС на школьные товары.

Согласно актуальным данным Росстата, стоимость «школьного набора» только для первоклассника в этом году уже выросла больше чем на 12%.

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