Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, в генетическом коде россиян заложено стремление следовать своему пути.

«Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России», — говорится в видеообращении ко Дню Государственного флага.

Путин подчеркнул, что частью генетического кода россиян являются стремление выбрать свой путь и жить по собственной воле.

В июне российский лидер сообщил, что Россия в настоящее время особенно остро понимает, насколько важно для народа и Отечества быть сплочёнными.