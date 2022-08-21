В двух населённых пунктах Рязанской области объявлена эвакуация из-за лесных пожаров

В двух населённых пунктах Рязанской области объявлена эвакуация по причине подступающих лесных пожаров, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

«В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населённых пунктов», — написал Малков в своём Telegram.

Отмечается, что в посёлке Деулино будет проведена частичная эвакуация, а в деревне Ольгино — полная эвакуация.

Он добавил, что жители могут уехать на собственном транспорте или воспользоваться предоставленными автобусами.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация.