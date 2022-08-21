В двух населённых пунктах Рязанской области объявлена эвакуация из-за лесных пожаров
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«В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населённых пунктов», — написал Малков в своём Telegram.
Отмечается, что в посёлке Деулино будет проведена частичная эвакуация, а в деревне Ольгино — полная эвакуация.
Он добавил, что жители могут уехать на собственном транспорте или воспользоваться предоставленными автобусами.
Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация.