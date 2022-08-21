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Власти Рязанской области расследуют причины столь обширных пожаров в регионе

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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что причины сложившейся ситуации с масштабными лесными пожарами будут тщательно проанализированы.
Власти Рязанской области расследуют причины столь обширных пожаров в регионе
  • РИА Новости

«Все причины сложившейся ситуации будут тщательно проанализированы. Где, когда и почему загорелось, кто и как тушил и прочее. Будем серьёзно разбираться и делать выводы, вплоть до серьёзного усиления профильных служб и разработки комплекса мер по работе с лесами», — написал он в Telegram.

По его словам, обстановка в регионе сложная. Общая площадь, пройденная пожаром, составляет около 8,6 тыс. га. Сохраняются неблагоприятные погодные условия: жаркая погода, сильный ветер переменного направления.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация.

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