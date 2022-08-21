Поэтесса Ватутина назвала Александра Дугина настоящей целью убийц Дарьи Дугиной

Поэтесса, участница фестиваля «Традиция» Мария Ватутина рассказала RT, что считает, что убийцы планировали убить общественного деятеля Александра Дугина, а на дочь и журналистку Дарью Дугину.

«Думаю, это было направлено против Александра Гельевича, и взорвать планировали его», — сказала она.

По её словам, подорванной машиной обычно пользовался именно Александр Дугин.

«Версия с её подрывом могла бы существовать, но все точно знали, что Александр именно на этой машине ездил и должен был поехать на ней (после фестиваля «Традиция». — RT). Может, они решили поменяться или с кем-то он поехал», — отметила она.

Вместе с этим Ватутина добавила, что на самом мероприятии была организована хорошая система безопасности: рамки, волонтёры, система пропусков. Единственное, что не охранялось, — это парковка.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.