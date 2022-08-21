Поэтесса Ватутина назвала Александра Дугина настоящей целью убийц Дарьи Дугиной
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Думаю, это было направлено против Александра Гельевича, и взорвать планировали его», — сказала она.
По её словам, подорванной машиной обычно пользовался именно Александр Дугин.
«Версия с её подрывом могла бы существовать, но все точно знали, что Александр именно на этой машине ездил и должен был поехать на ней (после фестиваля «Традиция». — RT). Может, они решили поменяться или с кем-то он поехал», — отметила она.
Вместе с этим Ватутина добавила, что на самом мероприятии была организована хорошая система безопасности: рамки, волонтёры, система пропусков. Единственное, что не охранялось, — это парковка.
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.