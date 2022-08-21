В Авиалесоохране рассказали о ситуации с пожарами в Рязанской области

В Авиалесоохране рассказали, как складывается ситуация с пожарами в Рязанской области.

Как сообщает РИА Новости, в ведомстве отметили, что в регионе зафиксировано пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составляет более 8,6 тыс. га, что на 1,8 тыс. га больше, чем было накануне.

Уточняется, что, в частности, два пожара действуют на землях особо охраняемых природных территорий — заповедников Окский и Мещерский.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация.