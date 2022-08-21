Свидетельница рассказала о взрыве в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина

Свидетельница взрыва внедорожника в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина, рассказала RT, что слышала несколько хлопков уже после того, как автомобиль загорелся.

«Услышала хлопок... Секунд через 30 вышла на улицу и увидела возгорание машины на Можайском шоссе. Пока стояла на улице, последовало ещё четыре или пять таких же хлопков», — рассказала она.

Она добавила, что оперативные службы прибыли на место трагедии уже через три-четыре минуты.

«Пожар очень быстро потушили, все сработали оперативно», — добавила свидетельница.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.