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Свидетельница рассказала о взрыве в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина

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Свидетельница взрыва внедорожника в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина, рассказала RT, что слышала несколько хлопков уже после того, как автомобиль загорелся.
Свидетельница рассказала о взрыве в Подмосковье, в котором погибла Дарья Дугина
  • РИА Новости

«Услышала хлопок... Секунд через 30 вышла на улицу и увидела возгорание машины на Можайском шоссе. Пока стояла на улице, последовало ещё четыре или пять таких же хлопков», — рассказала она.

Она добавила, что оперативные службы прибыли на место трагедии уже через три-четыре минуты.

«Пожар очень быстро потушили, все сработали оперативно», — добавила свидетельница.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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