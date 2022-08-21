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Депутат Хинштейн выразил соболезнования в связи с гибелью Дарьи Дугиной

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с журналистки и политолога Дарьи Дугиной в результате подрыва автомобиля в Подмосковье.

«Искренне соболезную Александру Дугину в связи с трагической гибелью дочери. Раскрыть это преступление должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», — написал он в своём Telegram.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы. Позднее стало известно, что в автомобиле находилась Дарья Дугина — дочь философа и политолога Александра Дугина. Она скончалась в результате взрыва.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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