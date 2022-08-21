Рогов допустил причастность «украинских террористов» к подрыву автомобиля Дугиной
«В Подмосковье была подло убита Дарья Дугина — машину с девушкой взорвали. У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и её отец», — написал он в своём Telegram.
Рогов отметил, что погибшая вела свою борьбу с «укрофашизмом и его анго-саксонскими хозяевами».
Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы.
Руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, знавший погибшую Дугину, рассказал, что девушка обычно ездила на другой машине, а сгоревший джип принадлежит её отцу, политологу и философу Александру Дугину.
Краснов также отметил, что взрыв произошёл, когда Дарья «повернула на Можайское шоссе».