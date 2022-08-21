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Рогов допустил причастность «украинских террористов» к подрыву автомобиля Дугиной

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил причастность к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной, дочери философа и политолога Александра Дугина, «украинских террористов».

«В Подмосковье была подло убита Дарья Дугина — машину с девушкой взорвали. У меня нет сомнений, что это сделали террористы УГИЛ — Украинского государства Ивано-Франковска и Львова. Целью могли быть как Даша, так и её отец», — написал он в своём Telegram.

Рогов отметил, что погибшая вела свою борьбу с «укрофашизмом и его анго-саксонскими хозяевами».

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в районе посёлка Большие Вязёмы.

Руководитель общественного движения «Русский горизонт» Андрей Краснов, знавший погибшую Дугину, рассказал, что девушка обычно ездила на другой машине, а сгоревший джип принадлежит её отцу, политологу и философу Александру Дугину.

Краснов также отметил, что взрыв произошёл, когда Дарья «повернула на Можайское шоссе».

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