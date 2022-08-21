В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолёта
«Комплекс предназначен для локализации пожаров и создания заградительных полос», — заявил представитель МИТ в комментарии ТАСС.
Средством для тушения возгораний является пена, формирующаяся в композитной модульной ёмкости. Вся конструкция разработчиков с помощью троса крепится к вертолёту.
Комплекс способен формировать пену длиной до 350 м с шириной до 6 м, время работы — до 120 секунд.
Ранее сообщалось, что в Московской области сохраняется сложная пожарная обстановка в лесах.
В центральных и южных районах Карелии с 21 августа ожидается пожарная опасность четвёртого класса.