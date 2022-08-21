В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолёта

АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» вместе с Федеральным центром двойных технологий «Союз» создала комплекс для тушения лесных пожаров пеной с вертолёта.

«Комплекс предназначен для локализации пожаров и создания заградительных полос», — заявил представитель МИТ в комментарии ТАСС.

Средством для тушения возгораний является пена, формирующаяся в композитной модульной ёмкости. Вся конструкция разработчиков с помощью троса крепится к вертолёту.

Комплекс способен формировать пену длиной до 350 м с шириной до 6 м, время работы — до 120 секунд.

Ранее сообщалось, что в Московской области сохраняется сложная пожарная обстановка в лесах.

В центральных и южных районах Карелии с 21 августа ожидается пожарная опасность четвёртого класса.