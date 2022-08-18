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В ряде районов Карелии ожидается пожарная опасность четвёртого класса

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В центральных и южных районах Карелии с 21 августа ожидается пожарная опасность четвёртого класса.
В ряде районов Карелии ожидается пожарная опасность четвёртого класса
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В частности, неблагоприятные погодные условия могут установиться в Петрозаводске, а также в Кондопожском, Прионежском и Суоярвском районах.

Тем временем в Тюменской области с 22 августа отменяется противопожарный режим, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности», — отмечается в сообщении регионального информационного центра.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за пожарной опасности.

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