В Подмосковье прокомментировали работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах

В Московской области сохраняется сложная пожарная обстановка в лесах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Лесные пожарные и лесная охрана, а это 891 человек личного состава, а также 669 единиц техники находятся на дежурстве. Дополнительно сформированы 52 пункта рассредоточения — в этих местах дежурят лесопожарная техника и сотрудники», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, такие пункты организуются для обеспечения своевременного реагирования на возникающие пожары.

Также стало известно, что в Кировской области продолжает действовать особый противопожарный режим, передаёт progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

С 17 по 26 августа в лесах области сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность.

Ранее сообщалось, что спасатели из Татарстана помогут в тушении лесных пожаров в Нижегородской области.