Под окнами многоэтажки в Подмосковье обнаружили тела мужчины и маленького ребёнка

В Балашихе под окнами многоэтажного дома обнаружили тела мужчины и восьмимесячного ребёнка, возбуждено уголовное дело, заявили в СК России по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 19 августа под окнами многоэтажного дома тел мужчины и восьмимесячного ребёнка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты», — говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, погибший ребёнок приходится дочерью мужчины 1990 года рождения. Проводится проверка по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что СК завёл дело об убийстве после пропажи шестилетней девочки в Пермском крае.

Тело ребёнка обнаружили в месте, которое неоднократно прочёсывали группы волонтёров вместе с сотрудниками полиции.