Под окнами многоэтажки в Подмосковье обнаружили тела мужчины и маленького ребёнка
«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 19 августа под окнами многоэтажного дома тел мужчины и восьмимесячного ребёнка с повреждениями, характерными при падении с большой высоты», — говорится в сообщении.
По данным областной прокуратуры, погибший ребёнок приходится дочерью мужчины 1990 года рождения. Проводится проверка по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что СК завёл дело об убийстве после пропажи шестилетней девочки в Пермском крае.
Тело ребёнка обнаружили в месте, которое неоднократно прочёсывали группы волонтёров вместе с сотрудниками полиции.