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Роспотребнадзор порекомендовал жителям Татарстана в общественных местах носить маски

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану порекомендовало жителям республики носить маски в общественных местах, транспорте и на работе. Об этом заявила руководитель управления Марина Патяшина.
Роспотребнадзор порекомендовал жителям Татарстана в общественных местах носить маски
  • РИА Новости

«На сегодня рекомендован масочный режим не только лицам 65+ и лицам с хроническими заболеваниями, но сегодня мы настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим в общественных местах, на объектах транспорта, в коллективах по месту учёбы и работы, при посещении медицинских организаций и учреждений социального обслуживания», — цитирует Патяшину РИА Новости.

Как сообщается, кабинет министров Татарстана внёс изменения в соответствующее постановление.

Такое решение связано с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Накануне в Татарстане подтвердили 109 случаев COVID-19 за последние сутки.

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