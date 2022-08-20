Роспотребнадзор порекомендовал жителям Татарстана в общественных местах носить маски

Управление Роспотребнадзора по Татарстану порекомендовало жителям республики носить маски в общественных местах, транспорте и на работе. Об этом заявила руководитель управления Марина Патяшина.

«На сегодня рекомендован масочный режим не только лицам 65+ и лицам с хроническими заболеваниями, но сегодня мы настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим в общественных местах, на объектах транспорта, в коллективах по месту учёбы и работы, при посещении медицинских организаций и учреждений социального обслуживания», — цитирует Патяшину РИА Новости.

Как сообщается, кабинет министров Татарстана внёс изменения в соответствующее постановление.

Такое решение связано с обострением санитарно-эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Накануне в Татарстане подтвердили 109 случаев COVID-19 за последние сутки.