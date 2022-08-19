В Татарстане подтвердили 109 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 109 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе заболели 155 294 жителя. Вылечились 150 599 человек, в том числе восемь — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 37 609 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.