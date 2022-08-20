Замглавы МИД: Россия не будет продавать нефть себе в убыток
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Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Если «группа семи» попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать её себе в убыток», — обозначил Панкин.
Он также отметил, что в такой ситуации мировой рынок нефти ожидает резкий взлёт котировок.
Ранее глава АКРА Михаил Сухов не исключил, что стоимость нефти марки Brent будет достигать примерно $100—110 за баррель к концу текущего года.