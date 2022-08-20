Замглавы МИД: Россия не будет продавать нефть себе в убыток

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в случае, если страны G7 попытаются установить предельные цены на нефть, Россия не будет продавать её себе в убыток.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Если «группа семи» попытается реализовать свои волюнтаристские антирыночные планы установления предельных цен на российскую нефть, наша страна, естественно, не будет продавать её себе в убыток», — обозначил Панкин.

Он также отметил, что в такой ситуации мировой рынок нефти ожидает резкий взлёт котировок.

Ранее глава АКРА Михаил Сухов не исключил, что стоимость нефти марки Brent будет достигать примерно $100—110 за баррель к концу текущего года.