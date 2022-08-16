Глава АКРА допустил, что стоимость нефти марки Brent вырастет до $110 за баррель

Глава АКРА Михаил Сухов не исключил, что стоимость нефти марки Brent будет достигать примерно $100—110 за баррель к концу текущего года.

«Примерно $100—110 за баррель», — рассказал он РИА Новости.

Между тем, отметил Сухов, при попытке установить для российской нефти специальный ценовой потолок стоимость барреля может достигнуть $130—140.

«Наша нефть, конечно, в полной мере этими выгодами не воспользуется, но и она не упадёт в цене», — констатировал Сухов.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.