Психотерапевт Читлова дала советы по организации полноценного отдыха после работы

Руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, популяризатор науки, кандидат медицинских наук Виктория Читлова дала советы по организации полноценного отдыха после работы.

«Когда мы контрастируем деятельность, допустим, при рутинной работе, выбираем активный отдых, смену действий, то это действительно будет полезно. Тогда не разовьётся синдрома выгорания, потому что есть альтернативные дела. Они могут быть не связаны с работой, но мозг занят разной интеллектуальной активностью», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, нельзя сказать, что активный отдых подходит всем, и здесь необходимо оценивать индивидуальные качества и потребности.

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