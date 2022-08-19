военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психотерапевт Читлова дала советы по организации полноценного отдыха после работы

Короткая ссылка
Руководитель центра психотерапии, психиатр, психотерапевт, популяризатор науки, кандидат медицинских наук Виктория Читлова дала советы по организации полноценного отдыха после работы.
Психотерапевт Читлова дала советы по организации полноценного отдыха после работы
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Когда мы контрастируем деятельность, допустим, при рутинной работе, выбираем активный отдых, смену действий, то это действительно будет полезно. Тогда не разовьётся синдрома выгорания, потому что есть альтернативные дела. Они могут быть не связаны с работой, но мозг занят разной интеллектуальной активностью», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, нельзя сказать, что активный отдых подходит всем, и здесь необходимо оценивать индивидуальные качества и потребности.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить