В Кировской области подтвердили 70 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области подтвердили 70 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 896. Выздоровели 147 164 жителя.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 214 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 220 640 человек, вылечились 214 465.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.