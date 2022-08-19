Черноморский флот пополнится 12 новыми кораблями и судами обеспечения в 2022 году

Краснознамённый Черноморский флот пополнится 12 новыми кораблями и судами в 2022 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В этом году спланирована поставка 33 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Из них 12 кораблей и судов обеспечения, 21 единица специальной техники», — заявил и. о. командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов на сборах с молодыми офицерами — выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны России.

Сборы проводятся для обучения молодых офицеров методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.

Ранее ФАН сообщало, что подлодка «Кронштадт», построенная по проекту 677 «Лада», вышла на завершающий этап заводских испытаний.