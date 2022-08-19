военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Черноморский флот пополнится 12 новыми кораблями и судами обеспечения в 2022 году

Короткая ссылка
Краснознамённый Черноморский флот пополнится 12 новыми кораблями и судами в 2022 году.
Черноморский флот пополнится 12 новыми кораблями и судами обеспечения в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В этом году спланирована поставка 33 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Из них 12 кораблей и судов обеспечения, 21 единица специальной техники», — заявил и. о. командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов на сборах с молодыми офицерами — выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны России.

Сборы проводятся для обучения молодых офицеров методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в ходе военной службы.

Ранее ФАН сообщало, что подлодка «Кронштадт», построенная по проекту 677 «Лада», вышла на завершающий этап заводских испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить