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В Петербурге открылся Арктический салон

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В Санкт-Петербурге открылся Арктический салон.
В Петербурге открылся Арктический салон
  • Gettyimages.ru
  • © Tatyana Ignatenkova / EyeEm

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Роль нашего города — крупнейшего промышленного и научного центра, стоящего у истоков освоения Арктики, — в развитии северных регионов России сегодня как никогда значима. На мероприятиях Арктического салона можно будет больше узнать о перспективах развития этого региона и роли Петербурга в решении этих задач», — заявил губернатор Александр Беглов.

Салон продлится до 21 августа. Мероприятия проводятся в Петропавловской крепости, где открыли десять интерактивных «полярных станций».

Ранее сообщалось, что в Арктике появилось сообщество для женщин-предпринимателей — «Женщины в бизнесе. Арктика».

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