В Арктике создали сообщество для женщин-предпринимателей

В Арктике появилось сообщество для женщин-предпринимателей — «Женщины в бизнесе. Арктика».

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Его запустила АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» совместно с Проектным офисом развития Арктики, сообщает Nord-News. Концепцию объединения представили на заседании Экспертного совета ПОРА. Директор по развитию экосистемы и стратегических партнёрств АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Ольга Вильковская отметила, что создание сообщества — своевременное и важное решение, которое позволит поддержать женщин, готовых вести бизнес в Арктике. Ранее сайт kp.ru передавал, что Арктический салон состоится 19—21 августа в Санкт-Петербурге.