В Арктике создали сообщество для женщин-предпринимателей

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В Арктике появилось сообщество для женщин-предпринимателей — «Женщины в бизнесе. Арктика».
В Арктике создали сообщество для женщин-предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Его запустила АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» совместно с Проектным офисом развития Арктики, сообщает Nord-News.

Концепцию объединения представили на заседании Экспертного совета ПОРА.

Директор по развитию экосистемы и стратегических партнёрств АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Ольга Вильковская отметила, что создание сообщества — своевременное и важное решение, которое позволит поддержать женщин, готовых вести бизнес в Арктике.

Ранее сайт kp.ru передавал, что Арктический салон состоится 19—21 августа в Санкт-Петербурге.

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