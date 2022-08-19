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Врач Быков назвал признаки, позволяющие определить меланому

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Игорь Быков, хирург, онколог, маммолог, доцент кафедры онкологии и пластической хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, назвал признаки, позволяющие определить меланому.
Врач Быков назвал признаки, позволяющие определить меланому
  • Gettyimages.ru
  • © Melanoma

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что это рост ранее стабильного образования кожи, возникновение асимметрии цвета или формы родинки.

«Зуд, жжение, покалывание в этом месте, появление язвочки, кровоточивость родинки. При любом из этих симптомов необходимо обратиться к онкологу», — сказал Быков.

По его словам, для профилактики желательно показываться дерматологу не реже раза в год.

Ранее врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог кандидат медицинских наук Галина Слободина в беседе с URA.RU предупредила, что укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку.

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