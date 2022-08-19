Врач Конев назвал кофеин одним из возможных факторов развития гипертонии
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«Никотин, алкоголь, кофеин — это три самых опасных составляющих. Также стоит отметить различные тонизирующие напитки, которые продаются в изобилии, и избыточно солёную пищу», — заявил он в беседе с Nation News.
Как отметил Конев, людям с гипертонией нужно соблюдать режим сна, не забывать о правильном питании и двигательной активности.
«В профилактике и лечении артериальной гипертонии большое значение имеет рациональное питание, здоровый образ жизни, исключение привычных интоксикаций», — добавил врач.
Он также посоветовал вовремя проходить обследования и измерять давление.
Ранее врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог кандидат медицинских наук Галина Слободина в беседе с URA.RU предупредила, что укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку.