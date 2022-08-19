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В Севастополе зарегистрировали 186 случаев коронавируса за сутки

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В Севастополе зарегистрировали 186 случаев коронавируса за последние сутки.
В Севастополе зарегистрировали 186 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Rodica Ciorba / EyeEm

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в городе заболели 87 367 жителей.

Вакцинацию прошли 336 543 человека, оба компонента вакцины получили 314 673.

Также стало известно, что в Хабаровском крае развёрнуто около 100 коек для пациентов с COVID-19 в четырёх медучреждениях. Занято 83% мест, передаёт transsibinfo.com.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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