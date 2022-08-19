В Нижегородской области выявили 527 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе превысило 432 тыс. Выздоровели 417 тыс. жителей, в том числе 396 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Татарстане повторную вакцинацию против COVID-19 прошли 379 274 человека, передаёт «Реальное время».
Как напомнил замглавы Минздрава Татарстана, руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, ревакцинироваться нужно через полгода.
Ранее Юрий Конев, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.