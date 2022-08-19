Соучредитель сети клиник: людям старше 30 лет необходимо проходить медицинские чекапы раз в год

Соучредитель сети частных клиник «Поликлиника.ру» Александр Грот рассказал, что людям старше 30 лет необходимо проходить комплекс профилактических исследований раз в год.

В беседе с РИАМО Грот отметил, что основная задача профилактических чекапов — ранняя постановка диагноза.

Он также добавил, что возможности медицины за последние годы существенно увеличились и многие серьёзные болезни поддаются лечению. По мнению специалиста, у людей важно сформировать понимание, что здоровье является главной ценностью.

Ранее кондитер и производитель шоколада Эдуард Лебедев в беседе с URA.RU рассказал, чем отличается некачественный шоколад от шоколада высокого качества.