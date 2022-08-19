Соучредитель сети клиник: людям старше 30 лет необходимо проходить медицинские чекапы раз в год
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В беседе с РИАМО Грот отметил, что основная задача профилактических чекапов — ранняя постановка диагноза.
Он также добавил, что возможности медицины за последние годы существенно увеличились и многие серьёзные болезни поддаются лечению. По мнению специалиста, у людей важно сформировать понимание, что здоровье является главной ценностью.
Ранее кондитер и производитель шоколада Эдуард Лебедев в беседе с URA.RU рассказал, чем отличается некачественный шоколад от шоколада высокого качества.