В Пермском крае зафиксировали 680 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 680 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Новые случаи выявлены на 30 территориях, в том числе в Перми.

С начала пандемии в регионе заболел 379 971 житель.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 4127 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 293 жителя.

Ранее Юрий Конев, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.