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В Крыму зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки

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В Крыму зарегистрировали 392 случая COVID-19 за последние сутки.
В Крыму зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Госпитализированы 50 человек, за всё время на стационарном лечении находились 59 995 человек. Выздоровели с начала пандемии 180 852 жителя, в том числе 345 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что жителям Челябинской области рекомендуют носить маски в общественных местах, передаёт URA.RU со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

«В регионе растёт количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Уязвимым категориям граждан — пожилым людям, пациентам с болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями — рекомендуется носить маски в общественных местах», — сказали в ЕДДС.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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