В Удмуртии выявили 245 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 245 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы 22 жителя. Выздоровели 188 человек.

В поликлиниках наблюдаются 2055 пациентов, в ковид-центрах — 73.

Вакцинацию прошли 700 795 жителей региона, ревакцинацию — 197 685, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.