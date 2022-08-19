В Удмуртии выявили 245 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Госпитализированы 22 жителя. Выздоровели 188 человек.
В поликлиниках наблюдаются 2055 пациентов, в ковид-центрах — 73.
Вакцинацию прошли 700 795 жителей региона, ревакцинацию — 197 685, передаёт интернет-издание «Сусанин».
Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.