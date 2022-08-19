Кабмин выделил ещё 150 млрд рублей на строительство трассы М-12
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Его заявление приводит РИА Новости.
По его словам, 18 августа глава правительства подписал распоряжение об утверждении паспорта проекта.
«И нам 150 млрд рублей выделяют дополнительных денег в этом году из Фонда национального благосостояния», — сказал он на выездном совещании в Татарстане.
По его словам, актуальная стоимость трассы М-12 составляет 820 млрд рублей.
Он сообщил, что в 2022-м планируется построить и открыть 100 км новой автодороги с опережением на один год.
Хуснуллин также рассказал, что из ФНБ выделят 260 млрд рублей на участок трассы Казань — Екатеринбург (от Дюртюлей до Ачита). Также будет выделено 30 млрд рублей на обход Твери в составе трассы М-11 Москва — Петербург.
В июне Хуснуллин сообщил, что объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей.