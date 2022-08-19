Кабмин выделил ещё 150 млрд рублей на строительство трассы М-12

Правительство России выделило дополнительно 150 млрд рублей на строительство трассы М-12 на участке от Москвы до Казани. Об этом рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Его заявление приводит РИА Новости.

По его словам, 18 августа глава правительства подписал распоряжение об утверждении паспорта проекта.

«И нам 150 млрд рублей выделяют дополнительных денег в этом году из Фонда национального благосостояния», — сказал он на выездном совещании в Татарстане.

По его словам, актуальная стоимость трассы М-12 составляет 820 млрд рублей.

Он сообщил, что в 2022-м планируется построить и открыть 100 км новой автодороги с опережением на один год.

Хуснуллин также рассказал, что из ФНБ выделят 260 млрд рублей на участок трассы Казань — Екатеринбург (от Дюртюлей до Ачита). Также будет выделено 30 млрд рублей на обход Твери в составе трассы М-11 Москва — Петербург.

В июне Хуснуллин сообщил, что объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей.