Хуснуллин: объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, что объём финансирования пятилетней дорожной программы составит 13,2 трлн рублей.

«Всего общий объём финансирования программы составляет 13,2 трлн рублей. Колоссальная сумма. Их них 5,4 трлн — средства федерального дорожного фонда, 7,2 трлн — региональные. Ещё 436 млрд — это деньги Фонда национального благосостояния на проекты, которые вы уже одобрили в конце прошлого года: это М12, Казань — Екатеринбург, обход Твери», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала строительства восьмого этапа трассы М12 в Татарстане произвели работы на сумму 40,2 млрд рублей. Всего на эти цели выделили 168,2 млрд рублей.